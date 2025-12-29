Haberler

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi için final yaptı. Son dönemde izleyici beklentisini karşılamadığı için eleştirilen yapımın, yayın günü değişikliğine rağmen istenen ivmeyi yakalayamadığı öğrenildi. Dizi, 28 Aralık akşamı ekrana gelen 64. bölümüyle final yaptı.

  • 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi 64. bölümde final yaptı.
  • Dizinin final kararı, yayın günü değişikliğine rağmen reytinglerde beklenen yükselişin sağlanamaması üzerine alındı.
  • Dizi, yılbaşı öncesinde ekrana gelen son bölümle izleyiciye veda etti.

" Bahar : Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, yayın günü değişikliğine rağmen beklenen ilgiyi göremeyince 64. bölümde final yaptı.

Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı fenomen dizi, daha önce yapılan yayın günü değişikliği sonrası da reytinglerde beklenen yükselişi sağlayamayınca kanal ve yapım ekibi projeyi sonlandırma kararı aldı. Alınan kararın ardından "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" yılbaşı öncesinde ekrana gelen bölümle izleyiciye veda etti.

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Son bölümle birlikte ekran macerasını noktalayan dizinin, hikâyenin daha fazla yıpranmaması ve finalin daha güçlü bir noktada yapılması amacıyla görkemli bir kapanışla bitirildiği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

7 polisin yaralandığı operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Saçmalamaya zevk vermemeye başlamıştı son 5-6 bölümdür, dönüp dönüp aynı şeylerdi heyecanlandırıcı atraksiyon yoktu, mantıklı seçim olmuş.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek

Fenerbahçe'nin eski efsanesinden Sadettin Saran için çarpıcı mesaj
Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Amedspor maçında görüntülendi
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Sahnede korku dolu anlar! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü

Sahnede korku dolu anlar! Ünlü oyuncunun kafasına kapı düştü