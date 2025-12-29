Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

" Bahar : Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, yayın günü değişikliğine rağmen beklenen ilgiyi göremeyince 64. bölümde final yaptı.

Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı fenomen dizi, daha önce yapılan yayın günü değişikliği sonrası da reytinglerde beklenen yükselişi sağlayamayınca kanal ve yapım ekibi projeyi sonlandırma kararı aldı. Alınan kararın ardından "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" yılbaşı öncesinde ekrana gelen bölümle izleyiciye veda etti.

Son bölümle birlikte ekran macerasını noktalayan dizinin, hikâyenin daha fazla yıpranmaması ve finalin daha güçlü bir noktada yapılması amacıyla görkemli bir kapanışla bitirildiği ifade edildi.