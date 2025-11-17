Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Rusya'da bir adam, sevgilisinin pasaportunu açınca hayatını şokunu yaşadı. Adam, sevgilisinin aslında erkek olduğunu öğrendi. O anlar kameraya yansıdı.
SEVGİLİSİ ERKEK ÇIKTI
Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin aslında erkek olduğunu öğrenen adam büyük bir yıkım yaşadı. Olayın ortaya çıkış anları ve çiftin tepkileri iddialara göre kamera kayıtlarına da yansıdı.
