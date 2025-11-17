Haberler

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Rusya'da bir adam, sevgilisinin pasaportunu açınca hayatını şokunu yaşadı. Adam, sevgilisinin aslında erkek olduğunu öğrendi. O anlar kameraya yansıdı.

Rusya'da yaşayan bir adam, kız arkadaşının pasaportunu açınca hayatının şokunu yaşadı.

SEVGİLİSİ ERKEK ÇIKTI

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin aslında erkek olduğunu öğrenen adam büyük bir yıkım yaşadı. Olayın ortaya çıkış anları ve çiftin tepkileri iddialara göre kamera kayıtlarına da yansıdı.

Haberler.com
500
