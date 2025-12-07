Haberler

Sevgilisinin "Çocuğun olmuyor" diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı Haber Videosunu İzle
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamuoyunda geçirdiği cinsiyet değiştirme süreciyle tanınan ve geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından, "Senin çocuğun olmuyor" denilerek terk edildiğini açıklayan ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, bu kez anne olma hayali için eğitim sürecine başladığını duyurduğu paylaşımıyla gündeme oturdu.

Kamuoyunda geçirdiği cinsiyet değiştirme süreciyle tanınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından, "Senin çocuğun olmuyor" denilerek terk edildiğini açıklamıştı.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI

Gelişmeyi yayınladığı bir video ile duyuran Raun, duygularını gözyaşları içinde anlatarak, "Beni biri üzebilir mi ya? Ben neler atlatmışım, neler yapmışım. Kendime meydan okumuşum." ifadelerini kullanmıştı. Raun'un sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

ANNE OLMAK İÇİN EĞİTİM SÜRECİNE BAŞLADI

Ayrılığın ardından Raun'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Fenomen isim, kucağında bir bebekle verdiği görüntüleri "Anne olmam için eğitim almam şart" notuyla paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSabri:

Sen ve senin gibiler ne olduğu belli olmayan makluksunuz

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Oluşum...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

urfalı kız değil mi bu :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

şu seytanlara o melekleri nasıp etme Yarabbi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımın başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı

Gece buluşmaları pahalıya patladı, kesilen ceza dudak uçuklattı
Direkt yüzüne söyledi! Almanya Başbakanı Merz'den basın toplantısında Netenyahu'ya şok

Almanya lideri Merz'den ortak basın toplantısında Netenyahu'ya şok
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımın başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Galatasaray'dan Göksenin Köksal ve taşlı saldırı hakkında açıklama

Resmen açıklandı: G.Saray eski kaptanını federasyona şikayet ediyor
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'yi son dakikalarda üzen Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına sürpriz yorum

Galatasaraylı yıldızdan Bertuğ'un paylaşımına çok konuşulacak yorum
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber

Süper Lig devinin milli yıldızı sezonu kapattı
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.