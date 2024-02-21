Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır? Sevgi İzi başvurusu nasıl yapılır?

Sevgi izi nerede yaptırılır, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sevgi izi, zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan vatandaşların bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla Müge Anlı ve ekibinin hayata geçirdiği bir hizmettir. Sevgi İzi uygulaması sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) ücretsiz uygulanmaktadır. Diğer kişilerden ücret talep edilebilir.

SEVGİ İZİ NEDİR?

Sevgi izi, Müge Anlı'nın ortaya koyduğu projelerden biri. Sevgi izi projesi ile yakınlarını kaybeden kişilerin onlara daha kolay ulaşması amaçlanırken aynı zamanda kendisini ifade edemeyecek durumda olan kişilerin kimlik bilgilerine daha kolay ulaşılması umuluyor. Müge Anlı kaybolan kişiler ile yakınlarını bir araya getirebilmek amacıyla bir projenin hayata geçirilmesini amaçladı. Bu proje kapsamında kaybolan kişilerin kollarında bulunan kod sayesinde kendisini ifade edemeyecek durumda olsalar bile yakınları kolaylıkla tespit edilebiliyor.

SEVGİ İZİ NASIL YAPILIR?

Sevgi izi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor. Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili form doldurulduktan sona kişilere bir kod numarası verilecek. Örnek olarak 1999 kodu. Bu kod kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğine dövme olarak yapılacak. Sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri sayesinde bu kodu taşıyan kişi kaybolduğu takdirde kolaylıkla yakınlarına ulaşılabilecek.

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