Sessiz tehlike! HPV yıllarca fark edilmeden ilerliyor

Jinekolog, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Özkan Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özkan, HPV enfeksiyonunun sanılandan çok daha yaygın olduğunu ve uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebileceğini belirtti. Aşının erken yaşta yapılmasının yüksek koruma sağladığını vurgulayan Özkan, hem kadınların hem de erkeklerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kadın sağlığını yakından ilgilendiren HPV virüsü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Doç. Dr. Nazlı Özkan, HPV’nin yaygınlığı, riskleri ve korunma yollarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

“HPV ÇOK YAYGIN VE SESSİZ İLERLİYOR”

HPV’nin toplumda oldukça yaygın görülen bir virüs olduğunu belirten Özkan, “HPV toplumda son derece yaygın bir virüs” dedi. En önemli risklerden birinin ise hastalığın uzun süre belirti vermemesi olduğunu vurgulayan Özkan, “HPV enfeksiyonu yıllarca vücutta sessiz bir şekilde var olabilir” ifadelerini kullandı. Bu durumun erken teşhisi zorlaştırdığına dikkat çekti.

“RAHİM AĞZI KANSERİYLE GÜÇLÜ BAĞLANTI VAR”

HPV ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişkiye değinen Özkan, “Rahim ağzı kanseri olan kadınların yüzde 98’inde HPV tespit ediyoruz” dedi. Bağışıklık sistemi güçlü bireylerde virüsün kansere dönüşme süresinin ortalama 15-20 yıl olduğunu belirten Özkan, bu sürecin düzenli kontrollerle yönetilebileceğini ifade etti.

“AŞI YÜKSEK ORANDA KORUMA SAĞLIYOR”

Korunma yöntemlerinin başında aşının geldiğini vurgulayan Özkan, “Aşı erken yaşlarda yapıldığında yüzde 90’ın üzerinde kansere karşı koruma sağlıyor” dedi. HPV aşılarının güvenilir olduğunu da özellikle belirten Özkan, toplumdaki yanlış algıların kırılması gerektiğini ifade etti.

“HEM KADINLAR HEM ERKEKLER KORUNMALI”

HPV’nin cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğuna dikkat çeken Özkan, yalnızca kadınların değil erkeklerin de korunması gerektiğini söyledi. “Cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğu için hem kadınlarda hem de erkeklerde bağışıklık sağlamalıyız” diyen Özkan, toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Melis Yaşar
Haberler.com
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Türkiye dahil 4 ülkeden ABD-İran savaşı için çağrı: Tek seçenek var
Park halindeki aracını küle çeviren kişi en yakını çıktı

Aracı küle döndü! Görüntülerde yapan kişiyi görünce şoke oldu
Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı

Bir ilimizde bu tıraş yasaklandı

Kuzey Kore'deki günlük yaşama dair gizlice kaydedilen görüntüler ses getirdi

Aman görmesin! Gizlice kaydedilen görüntüler Kim'i çıldırtacak cinsten
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...

Liseli gençleri işletmesinin tuvaletinde uygunsuz yakaladı
Park halindeki aracını küle çeviren kişi en yakını çıktı

Aracı küle döndü! Görüntülerde yapan kişiyi görünce şoke oldu
KAP açıklaması geldi! Arçelik'ten 261 milyon dolarlık anlaşma

Türk beyaz eşya devinden 261 milyon dolarlık satış anlaşması
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama

Okul saldırganı hayatta mı? Başsavcılıktan açıklama geldi