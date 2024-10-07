Servet Operasyonu Türk oyuncular kimler?
Servet Operasyonu, Guy Ritchie tarafından yönetilen ve Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazılan yeni bir Amerikan casus aksiyon komedi filmidir. Servet Operasyonu filminde 8 Türk oyuncu vardır. Peki, Servet Operasyonu oyuncuları kimler? İşte, Servet Operasyonu Türk oyuncular isimleri...
Servet Operasyonu Türk oyuncular! Servet Operasyonu, Guy Ritchie tarafından yönetilen ve Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazılan yeni bir Amerikan casus aksiyon komedi filmidir. Servet Operasyonu filminde 8 Türk oyuncu vardır. Peki, Servet Operasyonu oyuncuları kimler? İşte, Servet Operasyonu Türk oyuncular isimleri!
SERVET OPERASYONU TÜRK OYUNCULAR
Servet Operasyonu filmindeki Türk oyuncular şu isimlerdir:
- Kaan Urgancıoğlu
- Ozan Ayhan
- Tim Seyfi
- Bestemsu Özdemir
- Doğan Barış Yaşar
- Ergun Kuyucu
- Çağdaş Agun
- Ayhan Eroğlu
SERVET OPERASYONU OYUNCULARI
Jason Statham
Aubrey Plaza
Josh Hartnett
Cary Elwes
Bugzy Malone
Hugh Grant
FİLM HAKKINDA BİLGİLER
Servet Operasyonu, Guy Ritchie tarafından yönetilen ve Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazılan yeni bir Amerikan casus aksiyon komedi filmidir. Filmde Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant rol alıyor. Film, 13 Ocak 2023'te Türkiye'de vizyona girmiştir.