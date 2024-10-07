Servet Operasyonu Türk oyuncular kimler?

Servet Operasyonu Türk oyuncular! Servet Operasyonu, Guy Ritchie tarafından yönetilen ve Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazılan yeni bir Amerikan casus aksiyon komedi filmidir. Servet Operasyonu filminde 8 Türk oyuncu vardır. Peki, Servet Operasyonu oyuncuları kimler? İşte, Servet Operasyonu Türk oyuncular isimleri!

SERVET OPERASYONU TÜRK OYUNCULAR

Servet Operasyonu filmindeki Türk oyuncular şu isimlerdir:

Kaan Urgancıoğlu

Ozan Ayhan

Tim Seyfi

Bestemsu Özdemir

Doğan Barış Yaşar

Ergun Kuyucu

Çağdaş Agun

Ayhan Eroğlu

SERVET OPERASYONU OYUNCULARI

Jason Statham

Aubrey Plaza

Josh Hartnett

Cary Elwes

Bugzy Malone

Hugh Grant

FİLM HAKKINDA BİLGİLER

Servet Operasyonu, Guy Ritchie tarafından yönetilen ve Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazılan yeni bir Amerikan casus aksiyon komedi filmidir. Filmde Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant rol alıyor. Film, 13 Ocak 2023'te Türkiye'de vizyona girmiştir.