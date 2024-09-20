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Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi mi?

Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi mi?
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Serkan Keskin ve Meriç Aral çiftinin evlenip evlenmediği merak ediliyor. Sade ama şıklığıyla dikkat çeken bir törenle evlenen Serkan Keskin ve Meriç Aral, ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla anlamlı bir gün yaşadılar.

Altı yıldır mutlu bir ilişki sürdüren ünlü oyuncular Serkan Keskin ve Meriç Aral, dün akşam dünya evine girdi. Aşklarını uzun yıllar boyunca gözlerden uzak bir şekilde yaşayan çift, sonunda ilişkilerini resmiyete dökerek nikah masasına oturdu. Peki, Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi mi?

SERKAN KESKİN VE MERİÇ ARAL EVLENDİ Mİ?

Sade bir nikah töreni tercih eden ikilinin nikah şahitliğini Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi. Meriç Aral'ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin dünyaca ünlü bir markanın damatlığıyla geceye katıldı. Yıllardır birlikte olduğu sevgilisini ilk kez gelinlik içinde gören Serkan Keskin gözyaşlarına hakim olamadı.

Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi mi?

SERKAN KESKİN- MERİÇ ARAL ÇİFTİNİN DÜĞÜNÜNE KİMLER KATILDI?

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törende Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.

Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi mi?

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