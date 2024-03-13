Şerif Ali Erten kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Şerif Ali Erten kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Şerif Ali Erten kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Şerif Ali Erten kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Şerif Ali Erten kaç yaşında, nereli?
Şerif Ali Erten kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Şerif Ali Erten kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Şerif Ali Erten kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Şerif Ali Erten kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Şerif Ali Erten nereli? Detaylar haberimizdedir…
ŞERİF ALİ ERTEN KİMDİR?
Şerif Ali Erten, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.