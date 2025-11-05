Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Batı kökenli bir gelenek olan Cadılar Bayramı, son yıllarda Doğu ülkelerinde de popülerlik kazanmaya başladı. Renkli kostümler, partiler ve sokak eğlenceleriyle kutlanan bu "bayram", farklı coğrafyalarda farklı tepkilere yol açtı.

HER CADDEDE DANSLAR EDİLDİ

Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutlamaları ise oldukça coşkulu geçti. Sokaklar, hayal gücünü zorlayan kostümlerle dolup taştı. Her caddede danslar edildi, birçok mekânda partiler düzenlendi.

Cidde'de ise "Cadılar Bayramı Fuarı" olarak bilinen Horrorcon bu yıl dördüncü kez kapılarını açtı. 1–5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte perili evler, korku tünelleri ve vampir temalı sahneler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

ŞERİAT ÜLKESİNDE TURİZM HAMLESİ

Şeriat yasalarıyla yönetilen Suudi Arabistan'da hükümet, bu tür etkinlikleri turizmi canlandırmak için bir fırsat olarak görüyor. Her yıl binlerce kişi, Batı tarzı kutlamaların Orta Doğu'da nasıl yapıldığını görmek için ülkeye akın ediyor.