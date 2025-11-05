Haberler

Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu Haber Videosunu İzle
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına ait görüntüler dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hükümet bu kutlamaları turizmin yeni yüzü olarak görürken, servis edilen görüntülerde sokakların renkli maskeler ve canavarlarla dolu olduğu görüldü.

  • Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutlamaları coşkulu geçti ve sokaklarda kostümler, danslar ve partiler düzenlendi.
  • Cidde'de dördüncü kez düzenlenen Horrorcon adlı Cadılar Bayramı Fuarı, 1-5 Kasım tarihlerinde perili evler, korku tünelleri ve vampir temalı sahneler içerdi.
  • Suudi Arabistan hükümeti, şeriat yasalarıyla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı gibi etkinlikleri turizmi canlandırmak için bir fırsat olarak görüyor.

Batı kökenli bir gelenek olan Cadılar Bayramı, son yıllarda Doğu ülkelerinde de popülerlik kazanmaya başladı. Renkli kostümler, partiler ve sokak eğlenceleriyle kutlanan bu "bayram", farklı coğrafyalarda farklı tepkilere yol açtı.

HER CADDEDE DANSLAR EDİLDİ

Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutlamaları ise oldukça coşkulu geçti. Sokaklar, hayal gücünü zorlayan kostümlerle dolup taştı. Her caddede danslar edildi, birçok mekânda partiler düzenlendi.

Cidde'de ise "Cadılar Bayramı Fuarı" olarak bilinen Horrorcon bu yıl dördüncü kez kapılarını açtı. 1–5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte perili evler, korku tünelleri ve vampir temalı sahneler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

ŞERİAT ÜLKESİNDE TURİZM HAMLESİ

Şeriat yasalarıyla yönetilen Suudi Arabistan'da hükümet, bu tür etkinlikleri turizmi canlandırmak için bir fırsat olarak görüyor. Her yıl binlerce kişi, Batı tarzı kutlamaların Orta Doğu'da nasıl yapıldığını görmek için ülkeye akın ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Hac a gidin paraları verin. Siz cennet vaad edilir. Diyerleri sefasını sürür... paralar işte böyle yenir.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Haca geliyoruz birazda bize kostüm ayarlayın oğlum şeytan taşlarken lazım olacak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Demirtaş çıkışı
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Özgür Özel: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi

"İlk kez benden duyacaksınız" diyerek açıkladı: Dilek Hanım'ın...
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı

Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Vahim görüntüler! Küçücük çocuk ailesinin yanında sigara içti, bir de halka çıkardı

Küçücük çocuğun vahim halleri! Bir de halka çıkardı
Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa'nın açık olmamasından kaynaklanıyor

"Yargıtay ile AYM arasında karmaşa var" diyerek reçeteyi verdi
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!

Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncudan ilk paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.