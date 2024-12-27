Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Serhat ne zaman yarıştı, şampiyonluğu var mı, restoranı nerede?

Tanınmış şef Serhat Doğramacı, popüler yemek yarışması programı Masterchef'in yeni bölümünde konuk jüri olarak yer aldı. Serhat Doğramacı'nın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve restoranının nerede olduğu merak ediliyor. Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Serhat Şef ne zaman yarıştı, şampiyonluğu var mı, restoranı nerede?

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 2020 yılında katıldığı MasterChef'in şampiyonu olmuştur. 26 yaşında olan Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünde okuduktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürmüştür. Babası Kerkükte anneannesi ise Yugoslav göçmeni olan isim, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır. Serhat Doğramacı, Burcu Bakır ile evlidir.

MasterChef 2020'de elde ettiği birincilik ile adından söz ettirdikten sonra Kadıköy'de bir hamburger dükkanı açtı.