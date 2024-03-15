Serhat Bedir Gidiş kimdir? Zafer Partisi Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Serhat Bedir Gidiş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Serhat Bedir Gidiş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Serhat Bedir Gidiş kimdir? Zafer Partisi Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Serhat Bedir Gidiş nereli? Detaylar haberimizdedir…

SERHAT BEDİR GİDİŞ KİMDİR?

Serhat Bedir Gidiş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Denizli Güney Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.