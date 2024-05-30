Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300

Kırmızı Bülten ile aranan Serdar Sertçelik'in ele geçirilmesi hakkında İçişiler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Peki, Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı?

SERDAR SERTÇELİK KİMDİR?

İçişiler Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda:

Kırmızı Bülten ile aranan Serdar Sertçelik'in ele geçirilmesi

Ayhan Bora Kaplan, organize suçun üst düzey yöneticilerinden olan;

Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak,

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma,

Kasten Öldürme,

Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme,

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 yılında uluslararası düzeyde yürütülen Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmalarının sonucu Macaristan'da ele geçirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgileriyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapılırken tutuldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Serdar Sertçelik ve 2021 yılında evlendiği oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile 2023 yılında boşandı.