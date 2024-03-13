Serdar Selçuk kimdir? Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Serdar Selçuk kimdir? Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk kaç yaşında, nereli?
Serdar Selçuk kimdir? Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Serdar Selçuk kimdir? Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk nereli? Detaylar haberimizdedir…
SERDAR SELÇUK KİMDİR?
Serdar Selçuk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.