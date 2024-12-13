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Serdar Ortaç ölmek istiyorum dedi! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir?

Serdar Ortaç ölmek istiyorum dedi! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir?
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ne dedi ve Serdar Ortaç sağlık durumu hakkında neler söylediği merak ediliyor. Serdar Ortaç, katıldığı programda "ölmek istiyorum" açıklaması gündeme geliyor. Peki, Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir?

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, ev hapsi sürecinde yaşadığı stresin, sol kolunu kullanamaz hale gelmesine neden olduğunu ifade etti. Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir ve MS hastalığı nedir soruları gündeme geliyor. Serdar Ortaç MS hastalığını yendi mi, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

SERDAR ORTAÇ'IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırılan şarkıcı Serdar Ortaç, Özlem Esra Ada'nın sunduğu programa konuk oldu.

Daha önce hastalığı nedeniyle sol bacağını kaybettiğini açıklayan Ortaç, "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen 'Yine sahneye çıkarım, konserimi yaparım' dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle gezerken stres yapa yapa sol kolumu da kaybettim. Bu hastalık, strese gelmeyen bir hastalık." dedi.

Serdar Ortaç ölmek istiyorum dedi! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir?

"BENİ BİR DAHA TELEVİZYONDA GÖREMEYECEKSİNİZ"

Aldığı tepkiler dolayısıyla bundan sonra televizyonlara çıkmama kararı aldığını açıklayan ünlü şarkıcı, "Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım, son canlı yayınım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz. Sokaktaki magazin röportajları hariç tabii, ona bir şey yapamam ama bir daha bir kanalda konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerini bitirme kararı aldığını açıklayan ünlü popçu, "Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum." diye konuştu.

"GERÇEKTEN YARIN SABAH ÖLMEK İSTİYORUM"

"Artık ölmek istiyorum" diyen Ortaç sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllardır sahnelerde konserler verdim, insanları eğlendirdim. Ama televizyonu açıyorum, yıllardır ağabey-abla dediğim insanlar bana hakaret ediyor. Ben 'Koskoca Serdar Ortaç' lafını da beğenmiyorum. Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, hükümdar değil. 350 bin, 400 bin kişi konserlerime geliyordu. Herkes düşmemi mi bekliyordu? Ben artık yaşamak istemiyorum. Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum."

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