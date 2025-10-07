Serdar Öktem'i Daltonlar çetesi mi öldürdü?

İstanbul'un kalbinde, günün en yoğun saatlerinde gerçekleşen bir saldırı… Tek bir silah sesi değil, ardı ardına patlayan kurşunlar… Avukat Serdar Öktem, ofisinin önünde hayatını kaybetti. Peki Serdar Öktem'i kim öldürdü? Suikastın, Türkiye'nin en gizemli ve tehlikeli suç örgütlerinden biri olan Daltonlar Çetesi ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

SERDAR ÖKTEM'İ DALTONLAR ÇETESİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

6 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Şişli'deki ofisinin önünde uzun namlulu silahlarla düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in ölümü, Türkiye'nin gündemine oturdu. Öktem, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikastıyla ilgili davada kritik bir figürdü ve bu dava kapsamında 21 ay tutuklu kalmıştı. Cinayet, kamuoyunda "Sinan Ateş davasının intikamı mı alındı?" sorusunu gündeme getirdi.

SERDAR ÖKTEM NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

Serdar Öktem, 6 Ekim 2025 saat 16:00 civarında İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi'nde, ofisinin önünde aracında iken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, Öktem'in aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Öktem, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından, saldırıyı Daltonlar Suç Örgütü'nün üstlendiği iddiaları gündeme geldi. Bazı sosyal medya paylaşımlarında, geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da öldürülen Daltonlar çetesi üyesi Caner Koçer'in intikamının alındığı ifade edildi.

DALTONLAR ÇETESİ KİMDİR?

Daltonlar, İstanbul merkezli bir suç örgütüdür ve özellikle Beyoğlu bölgesinde etkinlik göstermektedir. Örgüt, başlangıçta yerel çapta faaliyet gösterse de zaman içinde uluslararası bağlantılar kurarak büyümüştür. Özellikle motosikletli suikast timleriyle gerçekleştirdikleri operasyonlarla dikkat çekmektedir.

DALTONLAR ÇETESİ'NİN ÜYELERİ KİMLERDİR?

Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun'dur. 1984 doğumlu olan Boyun, 2017 yılına kadar mafya lideri Bilal Yaman ile işbirliği yapmıştır. Yaman'ın tutuklanmasının ardından çetenin kontrolünü üstlenmiştir.

Örgütün üst düzey yöneticilerinden biri de Caner Koçer'dir. Koçer, Ağustos 2025'te İspanya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Koçer'in intikamının Serdar Öktem suikastıyla alındığı iddia edilmektedir.

DALTONLAR ÇETESİ'NİN KÖKENİ

Daltonlar, 19. yüzyılın sonlarında ABD'nin "Vahşi Batı" döneminde ortaya çıkan efsanevi bir suç çetesidir. Missouri eyaletinde doğan dört kardeş — Bob, Grat, Emmett ve Bill Dalton — tarafından kurulan çete, özellikle banka ve tren soygunlarıyla tanınmıştır.

1880'lerde küçük çaplı suçlarla başlayan faaliyetleri, kısa sürede şiddetli çatışmalara ve büyük çaplı soygunlara dönüşmüştür. 1892'de Kansas eyaletinin Coffeyville kasabasında gerçekleştirmeye çalıştıkları büyük soygun girişimi, çetenin sonunu hazırlamıştır. Bu operasyon sırasında üç Dalton kardeşi ile üç kolluk görevlisi hayatını kaybetmiş, Emmett Dalton ise ağır yaralı olarak yakalanıp hapse atılmıştır.