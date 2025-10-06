Sinan Ateş suikastı dosyasında adı sıkça geçen isimlerden biri olan Avukat Serdar Öktem, akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ölümünün ardından kamuoyunda, Öktem'in aile yaşamına dair detaylar gündeme geldi. Ancak, Serdar Öktem'in evlilik durumu ve çocuk sahibi olup olmadığına dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Serdar Öktem evli mi, çocuğu var mı?

SERDAR ÖKTEM'E ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasında bir dönem tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi'nde aracında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Dört kişinin uzun namlulu silahlarla araca ateş açması sonucu ağır yaralanan Öktem, olay yerinde büyük panik yaşanmasına neden oldu.

SALDIRI KALAŞNİKOF TÜFEKLERLE DÜZENLENDİ

Edinilen bilgilere göre Serdar Öktem, Şişli'deki ofisinden ayrılarak Zincirlikuyu yönüne ilerlediği sırada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde metrobüs durağı yakınında trafikte bekliyordu. Bu sırada, farklı araçlardan inen dört kişi tarafından AK-47 tipi uzun namlulu silahlarla yaklaşık 12 el ateş açıldı. Çapraz ateşe alınan Öktem, aracının içinde ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Serdar Öktem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

SAVCILIK OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma açıldı. Başsavcı Vekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı nezaretinde, olay yerinde emniyet ekipleriyle birlikte kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA BİRLEŞTİRME KARARI ALINMIŞTI

Daha önce Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş cinayeti davasında, avukat Serdar Öktem'in de yargılandığı dosyanın, ana dava ile birleştirilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda, Ülkü Ocakları yöneticilerinin de ana dosyada yargılanması hükme bağlanmıştı.

SERDAR ÖKTEM'İN ÖZEL HAYATI

Serdar Öktem'in medeni durumu, ailesi ve özel yaşamına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Evlilik durumu ve çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin bilgiler kamuoyuyla henüz paylaşılmadı.