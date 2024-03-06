Yeniden Refah Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Serdal Bulut kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut kaç yaşında ve nereli?

SERDAL BULUT KİMDİR?

Yeniden Refah Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Serdal Bulut'un yaşamı, doğum yeri, yaş, ve mesleki geçmişi gibi özel bilgilerine dair detaylı bilgiler bilinmemektedir. Serdal Bulut, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı olmuştur.