Türkiye hukuk camiasının tartışmalı ve dikkat çeken isimlerinden Avukat Serbülent Baykan, kariyeri, savunma anlayışı ve son dönemde kamuoyuna yansıyan duruşmalarıyla gündemde. Peki, Serbülent Baykan kimdir? Avukat Serbülent Baykan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

AVUKAT SERBÜLENT BAYKAN KİMDİR?

Türkiye hukuk camiasının tartışmalı isimlerinden biri olan Avukat Serbülent Baykan, kariyerine 1997 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim olarak başlamış, ardından kendi hukuk ofisini kurarak uzun yıllardır avukatlık hizmeti vermektedir. Baykan, özellikle yüksek profilli davalarda müvekkil savunmalarıyla gündeme gelmiş bir isim olarak tanınıyor. Hukuk kariyerinde 25 yılı geride bırakan Baykan, Baykanidea Law Offices'in kurucu ortağıdır ve halen burada avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Baykan sadece avukatlıkla sınırlı kalmayıp, Zag Foods Inc.'de başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmış, ayrıca Kanada merkezli Taba/AmCham yüksek danışma kurulunda kısa süreli görev almıştır. Türkiye'de medya sektöründe de etkin olan Baykan, 6 News kanalında yönetim kurulu üyeliği yaparak uluslararası iş birliklerine katkı sağlamıştır.

Akademik kariyer açısından da dikkat çeken Baykan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi hukuku üzerine yüksek lisans yapmış, son olarak University of Cambridge'den 2022 yılında doktora derecesi almıştır. İngilizceye hakimiyeti ile uluslararası davalarda da etkin bir isim olmayı sürdürmektedir.

SERBÜLENT BAYKAN KAÇ YAŞINDA?

Serbülent Baykan, 1992-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlamış olması ve kariyer başlangıcı göz önüne alındığında günümüzde yaklaşık 50 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir. Hukuk camiasında genç yaşlardan itibaren aktif olan Baykan, bugüne kadar hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok davada temsilcilik yapmıştır.

SERBÜLENT BAYKAN NERELİ?

Serbülent Baykan'ın doğum yeri ve çocukluk yıllarına dair detaylı bilgi kamuya açık olmasa da, Türkiye kökenli olduğu ve uzun yıllardır İstanbul merkezli faaliyet yürüttüğü bilinmektedir. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim alması, mesleki kariyerini de İstanbul'da inşa etmesine katkı sağlamıştır.

SERBÜLENT BAYKAN SAVUNMASINDA NE DEDİ?

Serbülent Baykan, son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken bir davada, tutuklu sanık Kadir Özdemir'in avukatı olarak savunma yapmıştır. Duruşmada Baykan, müvekkilinin tahliyesini talep etmeyerek, şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştur:

"Benim müvekkilim geri zekalı. Bunu kendisine de söyledim. Beni isterse dava edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum."

Baykan, olayın net bir kasten adam öldürme vakası olduğunu belirterek, bilinçli taksir iddialarının dava açısından yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Davada ihmali olan tarafları da eleştiren Baykan, otel denetimlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Avukat, savunmayı sadece mesleki bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda etik bir duruşla üstlendiğini belirtti ve suçluların cezalandırılması gerektiğini açıkça dile getirdi.

Baykan'ın duruşmadaki açıklamaları, hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, özellikle "hatır için avukatlık yapma" ifadesi sosyal medyada geniş yer bulmuştur.