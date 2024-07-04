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Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seray Sever, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seray Sever hakkında merak edilenler. Seray Sever hayatı ve biyografisi. Seray Sever kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seray Sever merak konusu oldu. İşte Seray Sever hakkında merak edilen Seray Sever kimdir, Seray Sever hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERAY SEVER KİMDİR?

Doğum : 27 Şubat 1973 (51 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Eşi : Eray Sünbül (e. 2018)

Kardeşleri : Soner Sever

Ebeveynleri : Tamer Sever, Serap Sever

Çocuklar : 2

Lise öğrenimini Doğuş Kolejinde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödülleri'nde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Babası Tamer Sever, 8 Mart 2022 tarihinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Şubat 2006 yılında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık "Yeni Bir Karar" adlı albümünü yayımladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayımlandı.

Televizyon ve İş hayatı

Aralık 2006'da Savaş Ay'ın yönettiği bir programda Ali Atıf Bir'in suratına kahve fırlatmasıyla gündeme geldi.[2] 2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

Osman Demir
Osman Demir
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