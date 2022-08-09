Senden Daha Güzel full HD bölüm izle! Senden Daha Güzel 9. bölüm tek parça izle! Senden Daha Güzel son bölüm neler oldu?

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SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM NELER OLDU?

Efsun, Emir'in başka bir hastanede Pervin'e yaptığı ameliyatı öğrenmesine ramak kalmıştır. Emir ise bunu engellemek için elinden geleni yapar. Bu arada Efsun'a giderek daha yakın hisseder kendini. Emir'in ölümden dönen hastası için yapılacak etik kurulu ise Efsun'u ikileme düşürecektir. Emir'i zor durumda bırakmak istemeyen Efsun klinikte gerçek bir yönetici olmayı gerektiren bu kurulu toplayıp toplamamak arasında arada kalır. Etik kurul meselesi hem kliniğin hem Emir ve Efsun'un ilişkisinde bir dönüm noktası olacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜM FULL HD İZLE!

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NE?

Dermatolog olarak çalışan Efsun, Gaziantep'te bir köyde babasıyla birlikteçiftliktehuzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul'a taşınmış ve Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. Efsun'a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun'u İstanbul'a davet eder. Annesini görmek için İstanbul'a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar…

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SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI

Cemre Baysel

Burak Çelik

Ebru Cündübeyoğlu

Sevinç Erbulak

Berat Yenilmez

Cihan Ercan

Gözde Kaya

Tuğçe Kumral

Anıl Çelik

Merve Şen

SENDEN DAHA GÜZEL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Senden Daha Güzel dizisi her Salı FOX Tv ekranlarında saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

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