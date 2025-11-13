Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Şenay Gürler dizileri!

Türk televizyonunun ve sinema dünyasının en başarılı kadın oyuncularından biri olan Şenay Gürler, hem güçlü oyunculuk performansları hem de uzun soluklu kariyeriyle sanatseverlerin gönlünde özel bir yer edinmiştir. Peki, Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında, nereli, kızı kim, sevgilisi kim? Şenay Gürler hangi dizilerde oynadı? Şenay Gürler'in hayatına dair tüm detaylar haberimizde...

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Gürler, seslendirme ve televizyon projeleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü mezunu olan oyuncu, disiplinli çalışmaları ve sanata olan tutkusu ile tanınmaktadır.

İzmir Sanat Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Gürler, TRT'de çeşitli belgesel ve programların sunuculuğunu üstlenerek ekran önüne geçmiştir. Tiyatronun ardından televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinmiş ve özellikle 2004 yılında yayınlanan "Avrupa Yakası" dizisindeki Fatoş karakteri ile kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşamıştır.

ŞENAY GÜRLER KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Şenay Gürler 57 yaşındadır. Sanat dünyasında uzun yıllara dayanan deneyimi, onu hem televizyon hem de sinema projelerinde aranan bir oyuncu haline getirmiştir. Yaşı ilerledikçe oyunculuğundaki olgunluk ve performans gücü ile fark yaratmaya devam etmektedir.

ŞENAY GÜRLER NERELİ?

Şenay Gürler, İzmir doğumludur. Ege'nin kültürel ve sanatsal dokusunun içinde yetişen Gürler, bu kültürel altyapıyı sanat hayatına başarılı bir şekilde yansıtmıştır. İzmir'de başlayan tiyatro kariyeri, onu Türkiye genelinde tanınan bir oyuncu konumuna taşımıştır.

ŞENAY GÜRLER DİZİLERİ

Şenay Gürler, televizyon kariyerinde birçok başarılı projeye imza atmıştır. Özellikle geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan dizi, 2004-2009 yılları arasında yayınlanan ATV dizisi "Avrupa Yakası" olmuştur. İşte Şenay Gürler'in rol aldığı önemli diziler:

1994 – Kaygısızlar (Cazibe)

1996 – Kara Melek (Nesrin)

2000 – Eyvah Kızım Büyüdü

2004 – Avrupa Yakası (Fatoş)

2006 – Acemi Cadı (Selda)

2008 – Çemberin Dışında (Kamuran)

2014 – Kaçak Gelinler (Seniha Sultan)

2024 – Akıldan Kalbe (Lale)

Her projede farklı karakterleri canlandıran Gürler, televizyon dünyasında çok yönlü bir oyuncu olarak kabul edilmektedir.

ŞENAY GÜRLER'İN SEVGİLİSİ KİM?

Şenay Gürler, 2014 yılından bu yana ünlü milli bilardocu Semih Saygıner ile birliktedir. Çift uzun yıllardır beraber olmasına rağmen evlilik planları yapmamaktadır. Şenay Gürler, ilişkilerini evlilikle taçlandırma düşüncesinde olmadıklarını çeşitli röportajlarda açıklamış ve ilişkilerinde samimi ve doğal bir bağ kurduklarını vurgulamıştır.

ŞENAY GÜRLER'İN KIZI KİM?

Şenay Gürler'in Duygu Yıldırım adında bir kızı vardır. Duygu Yıldırım 1987 doğumludur ve oyuncunun 1986 yılında yaptığı kısa süreli evliliğinden dünyaya gelmiştir. Şenay Gürler'in annelik hayatı, kariyerini yönetirken dikkat ettiği en önemli değerlerden biri olmuştur.