Sena Çakır kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Sena Çakır'ın hayatı ve biyografisi!
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Oyuncu Sena Çakır'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Sena Çakır kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Sena Çakır ile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sena Çakır geliyor. Peki, Sena Çakır kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Sena Çakır'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
SENA ÇAKIR KİMDİR?
Sena Çakır 1994 Balıkesir doğumludur. Sena Çakır, 2016 Miss Turkey finalistlerinden birisidir. Sena Çakır, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Jimnastik Antrenörlüğü Bölümü mezunudur. TRT 1'de yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli" dizisinde Ayşe Hatun karakterini canlandırmıştır. Sena Çakır şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Esrigün Hatun'u canlandırmaktadır.
Sena Çakır'ın rol aldığı yapımlar:
- Öteki Taraf
- Ayşe Azim Kahramanı
- Deli Gönül
- Kalk Gidelim
- Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli
- Kuruluş Osman