Sen Türkülerini Söyle bugün var mı 20 Haziran 2024 Perşembe? Sen Türkülerini Söyle neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Sen Türkülerini Söyle CANLI izleme linki ve Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda merak edilen başlıklar arasında geliyor. Sen Türkülerini Söyle her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor. Peki, Sen Türkülerini Söyle bugün var mı?

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TRT 1'in Türkü yarışması Sen Türkülerini Söyle bölümleriyle her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelmektedir.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Sen Türkülerini Söyle programının 5 jürisi vardır.

Jürilerin isimleri şöyle:

• - Öykü Gürman

• - Emre Yücelen

• - İsmail Altunsaray

• - Aysun Gültekin

• - Özhan Eren

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman (d. 4 Ağustos 1982, İstanbul), Türk pop ve flamenko şarkıcısı, oyuncu. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.

EMRE YÜCELEN KİMDİR?

Emre Yücelen 26 Temmuz 1976 Sakarya doğumludur. 47 yaşında olan Emre Yücelen müzisyendir. Lise yıllarında Etwox müzik grubunu kurdu. Emre Yücelen, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Opera Şan bölümünü kazanmıştır. Ayrıca 2 yıl Jeoloji Mühendisliği eğitimi de aldı. Emre Yücelen 2004 senesinde İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Birçok müzik aletini çalabilen Emre Yücelen Youtube kanalında müzik ile ilgili eğitim, ses analizleri, müzik sohbetleri vb. içerikler yayınlamaktadır. Emre Yücelen TRT 1'de yayınlanan Sen Türkülerini Söyle programının jüri kadrosunda yer almaktadır.

İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?

İsmail Altunsaray (d. 19 Ağustos 1980, Kırşehir), Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Türk saz ve ses sanatçısı.

AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR?

Aysun Gültekin (1963, İspir, Erzurum), TRT Türk halk müziği şarkıcısıdır.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise öğrenimini Ağrı Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Ağrı Halk Eğitim Korosundayken katıldığı TRT'nin açmış olduğu radyo sınavlarını kazanarak 1982 yılında TRT Erzurum Radyosu'nda alaylı olarak göreve başladı. Esat Kabaklı'dan müzik eğitimi alan Gültekin, 1992 yılında TRT İstanbul Radyosu'na tayin oldu.

2008 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçildi. Sanatçı Sakarya Fırat, Pars: Narkoterör, Yabancı Damat, Köprü, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde türküler seslendirmiştir. 2008 yılında Anadolu Ninnileri isimli albüm projesinde yer almış, TRT stüdyolarında gerçekleştirdiği bazı türkü kayıtları da Bala Sarhoş adıyla TRT tarafından albüm olarak yayımlanmıştır. 16 Aralık 2011 tarihinde TRT Harbiye stüdyosunda verdiği konserle TRT'deki görevinden ayrılmıştır.

ÖZHAN EREN KİMDİR?

İlkokulu memleketi olan Amasya'da okudu, 1976 yılında Kuleli Askerî Lisesi'nden mezun oldu. 1980 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi ve sonra da 1982 yılında MSB Harita Yüksek Teknik Okulu'nu bitirerek Harita Mühendisi oldu. Ankara'da ve Türkiye'nin çok çeşitli illerinde mühendislik yaptı, toprağını ve insanını tanıdı. Lise yıllarında okul orkestrasında başlayan müzik çalışmaları, yaptığı bestelerinin daha sonra TRT Repertuvarına kabul edilmesiyle artarak devam etti. Diğer yandan da çeşitli özel dersler ve koro çalışmalarıyla müzik hayatını sürdürdü. Bu dönemde Türk Müziği'nin hemen hemen bütün formlarında çalışmalar yaptı, eserler üretti. Müzik kendisi için vazgeçilmez olduğunda İstanbul'a taşındı. Bazıları çeşitli ödüller de alan birçok sinema filmi, televizyon dizisi, belgesel ve reklamlara müzik yaptı. Uzun süredir ara verdiği şarkı bestekârlığına bazı arkadaşlarının albüm çalışmaları nedeniyle yeniden başladı.

Albümleri

• Yazdığı ilk türkülerden olan "Kara Tren" yurt içi ve yurt dışından çok büyük övgüler aldı, kendisi içinde albüm yapması ısrarları üzerine tamamı kendi bestelerinden oluşan "Güle Yazdım" (2000-TMC) isimli albümünü hazırladı.

• Tamamı kendi bestelerinden oluşan ikinci solo albümü "Turnalara Tutun da Gel" (2001-POSTA) dinleyicilerine sunuldu. Sarıkamış Harbini ve geçtiği dönemi konu alan "Sarıkamış'lı Geçmiş Zaman" isimli tematik müzik çalışması 2003'te DMC etiketi ile yayınlandı.

• Sanatçının Sarıkamış türküsünün de yer aldığı ve diğer albümlerinde olduğu gibi tamamen kendi bestelerinden oluşan son solo albümü "Kime Sorsam", 2005 yılında Seyhan Müzik tarafından hazırlandı. Sarıkamış Türküsü'nün yazılmasına sebep olan ve 1875-1915 yılları arasında halkımızın yaşadığı trajik olayların arka planına değinen "Sarıkamış'a Giden Yol" adlı kitabı ALFA Yayınları etiketiyle 2005 Aralık ayında kitapçılarda yerini aldı.Ayrıca Ak Parti'nin 2011 seçimlerinde en çok ses getiren reklam filminin parçası olan "Aynı" adlı şarkının bestecisi ve söz yazarıdır.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE BUGÜN VAR MI

Sen Türkülerini Söyle programı bugün maç yayını nedeniyleyayınlanmayacak.

TRT 1 yayın akışı: