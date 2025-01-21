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Sen Ağlama İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Sen Ağlama İstanbul günü mü değişti?
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Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen trajik yangında 66 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın tüm yönleriyle inceleneceğini ve bir ihmal tespit edilmesi durumunda sorumluların hukuki süreçle yüzleşeceğini ifade etti. Türkiye, bu acı olayın derin üzüntüsünü yaşarken, televizyon kanallarında bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı dizilerinin eski bölümleri yeniden ekrana gelecek. Sen Ağlama İstanbul neden yok?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın, Türkiye'yi derinden sarsan bir trajediye dönüştü. Olayda 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının tüm yönleriyle araştırılacağını ve herhangi bir ihmal bulunması durumunda sorumluların adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Ülke bu acı olayın yasını tutarken, televizyon kanallarında bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı dizilerinin tekrar bölümleri izleyicilerle buluşacak. Sen Ağlama İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NE?

Dizi, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

Sen Ağlama İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Sen Ağlama İstanbul günü mü değişti?

SEN AĞLAMA İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

SEN AĞLAMA İSTANBUL BU AKŞAM YOK MU?

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciası ülkemizi yasa boğdu. Bu trajik olayda 66 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın detaylı bir şekilde soruşturulduğunu ve herhangi bir ihmal bulunması durumunda sorumluların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı. Tüm Türkiye bu acı olayın şokunu yaşarken, televizyon kanallarında bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı dizilerinin tekrar bölümlerinin ekrana gelmesi planlanıyor.

Sen Ağlama İstanbul bugünkü yayın akışında yer almadı.

İşte 21 Ocak Star TV yayın akışı:

Sen Ağlama İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Sen Ağlama İstanbul günü mü değişti?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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