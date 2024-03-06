Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Semra Sökme kimdir? Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme kaç yaşında ve nereli?

SEMRA SÖKME KİMDİR?

Semra Sökme Amasya'da dünyaya gelmiştir. Amasya'da doğup büyüyen Semra Sökme, Gayrimenkul danışmanlığı yapmaktadır. Sökme aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'nin Amasya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenmektedir. Semra Sökme 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı olmuştur.