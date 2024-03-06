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Semra Sökme kimdir? Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme kaç yaşında ve nereli?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken Yeniden Refah Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Metin Gözmen kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, Semra Sökme kimdir? Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme kaç yaşında ve nereli?

Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Semra Sökme kimdir? Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme kaç yaşında ve nereli?

SEMRA SÖKME KİMDİR?

Semra Sökme Amasya'da dünyaya gelmiştir. Amasya'da doğup büyüyen Semra Sökme, Gayrimenkul danışmanlığı yapmaktadır. Sökme aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'nin Amasya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenmektedir. Semra Sökme 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı olmuştur.

Emir Ceran
Emir Ceran
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