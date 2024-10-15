Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın kaç yaşında ve nereli? Semih Yalçın'ın biyografisi!

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SEMİH YALÇIN KİMDİR?

Edip Semih Yalçın, 26 Mart 1958 yılında Gemerek'te doğdu. Türk akademisyen, siyasetçi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan yardımcısı. Çok sayıda yayınlanmış makalesi ve 4 kitabı bulunan Yalçın, 2011 Türkiye genel seçimlerinde MHP Gaziantep milletvekili olarak meclise girmiştir. Edip Semih Yalçın 26 Mart 1958 tarihinde Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğmuştur. Babasının adı Kamuran, annesinin adı ise Zekiye'dir. İlk ve orta tahsilini Ankara'da tamamlamıştır. Üniversite hayatına 1975 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinde başlamıştır. 1975-1978 yılları arasında Gaziantep'te Makine Mühendisliği öğrenimi gören Semih Yalçın, Gaziantep Ülkü Ocakları İl Sekreteri olarak görev yapmıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu.

Semih Yalçın

Akademik Kariyeri

Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik hayata girmiş, 1990 yılında doktor unvanını almış, 1991 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak atanmış, aynı fakültede doçent ve profesör olmuştur. Dekan Yardımcılığı (1996-1997), Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (2001-2004), Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı (2002-2005) görevlerinde bulunmuştur. Çok sayıda yayınlanmış makalesi ve 4 kitabı bulunmaktadır.

Mesleki Kariyeri

1999-2001 yılları arasında ise Sağlık Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Siyasi Kariyeri

2006 yılı itibarıyla MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir. 2010 yılında Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, 2011'de Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş ve 2013'te de Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Meclis Kariyeri

2007 genel seçimlerinde MHP Sivas Milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiş. 24. Dönem Gaziantep, 25. ve 26. Dönemde ise İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen Yalçın, evli ve 4 çocuk babasıdır.