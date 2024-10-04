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Semih Çelik defterine ne çizdi, Semih Çelik cinayet planı ne?

Semih Çelik defterine ne çizdi, Semih Çelik cinayet planı ne?
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Fatih'te kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), eski sevgilisi olduğu öğrenilen İkbal Uzuner'in (19) başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Çelik'in Eyüpsultan'da da sevgilisi olduğu öğrenilen Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü ortaya çıktı. Peki, Semih Çelik defterine ne çizdi, Semih Çelik cinayet planı ne?

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki iki kadını öldüren şahısla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kasap olduğu öğrenilen şahsın önce sevgilisi olan A.H.'yi boğazını keserek öldürdüğü, daha sonra eski sevgilisi İ.U.'yu bıçakla nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. İ.U.'nun başını surlardan atıp kendisi de intihar eden şahsın vahşeti evdeki defterine ayrıntılı olarak çizdiği belirlendi. Semih Çelik defterine ne çizdi, Semih Çelik cinayet planı ne?

2 KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ!

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali M ahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan S.Ç. (19), eski sevgilisi İ.U.'nun (19) bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren S.Ç. surlardan atladı. Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi A.H.'yi (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

Kasaplık geçmişi olduğu öğrenilen şüphelinin, İ.U.'nun bedenini nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. Edirnekapı surlarına çıkan zanlının, önce genç kızın kafasını aşağıya attığı, ardından ise kendini ipe bağlayarak surlardan atladığı tespit edildi.

CİNAYET PLANINI DEFTERİNE ÇİZMİŞ

Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu. İncelemelerde, defterde çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Bu tüyler ürpertici detay, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

İşte o defter:

Semih Çelik defterine ne çizdi, Semih Çelik cinayet planı ne?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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