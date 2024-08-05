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Sema Çeyrekbaşı öldü mü? Sema Çeyrekbaşı ne zaman öldü?

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Sema Çeyrekbaşı öldü mü? Sema Çeyrekbaşı ne zaman öldü? Geçtiğimiz sezon hem 'Kendi Düşen Ağlamaz' hem de 'Sandık Kokusu' dizilerinde rol alan Devlet Tiyatrosu sanatçısı usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Usta tiyatro ve dizi-sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti. 73 yaşındaki usta oyuncu, bir süre önce beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı. Peki, Sema Çeyrekbaşı öldü mü? Sema Çeyrekbaşı ne zaman öldü? İşte detaylar...

SEMA ÇEYREKBAŞI ÖLDÜ MÜ?

Usta oyuncunun ölümü sonrası Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

Sema Çeyrekbaşı öldü mü? Sema Çeyrekbaşı ne zaman öldü?

SEMA ÇEYREKBAŞI KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı 1951'de, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı. 2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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