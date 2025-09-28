Selena Gomez evlendi mi? Hollywood'dan gelen son haber, magazin dünyasını adeta yerinden oynattı! Yıllardır aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Selena Gomez, bu kez herkesi şaşırtan bir kararla dünyaevine girdi. Peki, Selena Gomez'in eşi Benny Blanco kimdir? Benny Blanco kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

SELENA GOMEZ'İN EŞİ BENNY BLANCO KİMDİR?

Benjamin Joseph Levin ya da sahne adıyla Benny Blanco, müzik dünyasında adeta bir hit makinesi olarak tanınan Amerikalı prodüktör, şarkı yazarı ve müzisyendir. 8 Mart 1988'de Virginia eyaletinin Reston kentinde dünyaya gelen Blanco, çocuk yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Henüz gençlik dönemindeyken beat üretmeye başladı ve müzik dünyasının dikkatini çekmeyi başardı.

Kariyerinde dönüm noktası, ünlü prodüktör Dr. Luke ile yollarının kesişmesiyle yaşandı. Blanco, Max Martin gibi dev isimlerle de çalışarak kısa sürede pop müziğin en etkili yaratıcılarından biri haline geldi. Katy Perry, Maroon 5, Rihanna, Britney Spears, Kesha ve Justin Bieber gibi dünya starlarının en bilinen şarkılarının arkasındaki isim olarak öne çıktı.

2023 yılında Selena Gomez ile ilişki yaşamaya başlayan Benny Blanco, 2024 yılında nişanlandıklarını açıkladı. 2025 yılı itibarıyla çift evlendi ve ilişkilerini resmiyete döktü. Sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da son yıllarda magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

BENNY BLANCO KAÇ YAŞINDA?

Benny Blanco, 8 Mart 1988 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Müziğe erken yaşta adım atan Blanco, henüz 20'li yaşlarının başındayken müzik listelerinin zirvesini zorlayan prodüksiyonlara imza atarak genç yaşta büyük başarılar elde etti.

BENNY BLANCO NERELİ?

Benny Blanco, Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletine bağlı Reston şehrinde doğmuştur. ABD doğumlu olan Blanco, Amerikan vatandaşıdır. Müzik kariyerine doğup büyüdüğü bu şehirde başlayan sanatçı, sonrasında New York ve Los Angeles gibi müzik endüstrisinin kalbinin attığı şehirlerde kariyerini sürdürmüştür.

BENNY BLANCO NE İŞ YAPIYOR?

Benny Blanco, çok yönlü bir sanatçıdır. Onun iş tanımını tek bir kelimeyle sınırlamak mümkün değildir. Blanco'nun müzik sektöründeki görevleri şu şekildedir:

Prodüktör ve Kayıt Yapımcısı

Blanco, popüler müzikte ses mühendisliği, kayıt yapımcılığı ve prodüksiyon alanlarında uzmanlaşmıştır. Birçok sanatçının albümlerinde baş prodüktör olarak görev almış, sound yaratımında öncü olmuştur.

Şarkı Yazarı ve Besteci

Benny Blanco, dünya çapında liste başı olmuş onlarca şarkının söz yazarıdır. Melodi yazımı ve aranjman konularında yetkinliği, onu müzik endüstrisinde vazgeçilmez bir isim haline getirmiştir.

Solo Sanatçı

Blanco, yalnızca başkalarına şarkı üretmekle kalmaz, aynı zamanda kendi projeleriyle de dikkat çeker. Friends Keep Secrets adlı müzik kolektifi altında solo parçalar yayımlamış ve farklı sanatçılarla düetlere imza atmıştır.

Plak Şirketi Kurucusu

Blanco, Mad Love Records ve Friends Keep Secrets adlı iki ayrı plak şirketinin kurucusudur. Bu şirketler aracılığıyla yeni yetenekleri keşfetmekte ve müzik endüstrisine kazandırmaktadır.

Yemek Tutkunu ve Yazar

Müziğin dışında gastronomiyle de ilgilenen Benny Blanco, YouTube üzerinden yemek programları yapmış ve bir yemek kitabı yayımlamıştır. Bu yönüyle sadece müzik değil, yaşam tarzı ikonları arasında da yer edinmiştir.

BENNY BLANCO'NUN YAZDIĞI ŞARKILAR

Benny Blanco, 2000'li yılların sonlarından itibaren modern pop müziğin en etkili şarkı yazarlarından ve prodüktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İşte Blanco'nun imzasını taşıyan bazı ikonik şarkılar:

2008: "I Kissed a Girl" – Katy Perry

2008: "Hot n Cold" – Katy Perry

2008: "Circus" – Britney Spears

2009: "Don't Trust Me" – 3OH!3

2009: "Tik Tok" – Kesha

2010: "Your Love Is My Drug" – Kesha

2010: "California Gurls" – Katy Perry & Snoop Dogg

2010: "Dynamite" – Taio Cruz

2010: "Teenage Dream" – Katy Perry

2010: "We R Who We R" – Kesha

2011: "Stereo Hearts" – Gym Class Heroes & Adam Levine

2011: "Moves Like Jagger" – Maroon 5 & Christina Aguilera

2012: "Payphone" – Maroon 5 & Wiz Khalifa

2012: "Die Young" – Kesha

2012: "Diamonds" – Rihanna

2015: "Love Yourself" – Justin Bieber

2017: "Don't" – Ed Sheeran

2018: "Eastside" – Benny Blanco, Halsey & Khalid

2021 sonrası: "Lonely" – Justin Bieber & Benny Blanco, "Real Sh*t" – Juice WRLD & Benny Blanco gibi projeler