Ünlü şarkıcı Selena Gomez ve Hailey Bieber hakkında yapılan paylaşımların ardından olayın iç yüzü merak konusu oldu. Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımın ardından Kylie Jenner'ın Selena Gomez hakkında ne söylediği araştırılıyor. Peki, Selena Gomez Hailey Bieber olayı nedir? Kylie Jenner Selena Gomez ne dedi? İşte detaylar...

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2012 yılının Kasım ayında Justin Bieber ve Selena Gomez iki yıllık ilişkilerini bitirdikleri açıklamışlardır. Justin Bieber, 2018 senesinde eski sevgilisi Hailey Baldwin ile evlenmişlerdir. Selena Gomez'in İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımlar sonrasında Hailey Bieber ile arasında yaşananlar merak konusu oldu. Peki, Selena Gomez Hailey Bieber olayı nedir? Kylie Jenner Selena Gomez ne dedi? Detaylar haberimizde...

SELENA GOMEZ HAİLEY BİEBER OLAYI NEDİR?

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, TikTok hesabından paylaştığı videoda "Keşke Bella Hadid kadar güzel olsaydım" ifadelerine yer vermiştir. Bella Hadid'in eski sevgilisi The Weekend ile şimdilerde birliktelik yaşayan Selena Gomez'in bu paylaşımı kısa sürede gündem olmuştur. Gomez'ın paylaşımın ardından Kylie Jenner ve Hailey Bieber'ın sosyal medya hesaplarına yaptığı paylaşımların Selena Gomez'e ithafen dalga geçmek amacıyla paylaşıldığı iddia edilmiştir.

JUSTİN BİEBER SELENA GOMEZ NEDEN AYRILDI?

27 Şubat 2011'de Justin Bieber, Vanity Fair Oscar Partisine, Amerikalı aktris ve şarkıcı Selena Gomez ile katılmıştır. Bu katılım, aylardır medyanın gözünden kaçmayan aralarında 'romantik bir ilişki' olduğunu iddia edenler için bir kanıt olmuştur. Kasım 2012'de Bieber ve Gomez iki yıllık ilişkilerini bitirdikleri açıklanmıştır ve sonra tekrar ayrılmışlardır. 2018 senesinde eski sevgilisi Hailey Baldwin ile evlenmişlerdir.