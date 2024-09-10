Cansu Demirci evlendi mi ve Selena dizisindeki Selin kiminle evlendi soruları gündeme geliyor. Uzun zamandır kameralardan uzak bir hayat yaşayan Selin Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. Selena dizisi Selin evlendi mi? Cansu Demirci kaç yaşında ve kiminle evlendi? Detaylar haberimizdedir…

SELENA DİZİSİ SELİN EVLENDİ Mİ?

Selena'dan sonra hiçbir projede yer almayan ve Almanya'da lisansüstü eğitimini tamamlayan Cansu Demirci, uzun yıllardır da gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Demirci bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Demirci, dantel detaylı bir gelinlik tercih etti.

CANSU DEMİRCİ EVLENDİ Mİ?

2006 yılında ekrana gelen ve başrollerinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal gibi oyuncuların yer aldığı Selena dizisinin Selin'i yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır kameralardan uzak bir hayat yaşayan Demirci, nikah masasına oturdu.

CANSU DEMİRCİ KİMİNLE EVLENDİ?

Bir döneme damga vuran Selena dizisinde rol aldıktan sonra ortadan kaybolan ve gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamaya başlayan genç oyuncu Cansu Demirci evlendi.

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

25 Nisan 1992 yılında İstanbul'da doğan Cansu Demirci, St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun oldu. Bale eğitimi alan Demirci, 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2018 yılında, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sihirli Annem adlı dizide konuk oyuncu olarak oyunculuğa başlayan Cansu Demirci, dizide canlandırdığı Selin Aykar rolü ile geniş kitlelerce tanındı. 2014 yılında oyunculuğu bıraktı.