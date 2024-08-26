Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında? İlknaz Bektaş'ın sağlık durumu nedir?

İlknaz Bektaş kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu sık sık araştırılıyor. Selen Görgüzel kızı kim ve hastalığı nedir olduğu merak ediliyor. Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile olan evliliğinden doğan kızı İlknaz Bektaş'ın sağlık durumu gündeme geliyor.

SELEN GÖRGÜZEL KIZI İLKNAZ BEKTAŞ KİMDİR?

Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile olan evliliğinden doğan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, geçtiğimiz günlerde kalp sıkışması ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

İLKNAZ BEKTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Doktorlar, İlknaz Bektaş'ın göğsüne hava kaçtığını ve acil olarak ameliyat edilmesi gerektiğini belirledi. Hastalığın sebebinin elektronik sigara olduğu öğrenildi.

Ameliyat sonrası durumu iyiye giden Bektaş, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili yaptığı açıklamada "Uçağa binmiş olsaydım basınç yüzünden hayatımı kaybedebilirdim. Akciğerim elektronik sigara nedeniyle hava kaçırmış ve kalp atışlarımı olumsuz etkiliyordu. Herkese elektronik sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Annesi Selen Görgüzel de yaşadıkları anları anlatarak, kızının küçük çaplı bir kalp krizi geçirdiğini ve tedavi sürecinde yanında olduğunu belirtti.