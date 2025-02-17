Selçuk Üniversitesi vurulan dekan Müjdat Yeşildal öldü mü yaşıyor mu? İntihar eden saldırgan kim, öldü mü?

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde dekan yardımcısını vuran öğrenci, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olayda yaralanan dekan yardımcısı ve öğrenci hastaneye kaldırıldı. İntihar eden saldırgan kim, öldü mü? Selçuk Üniversitesi vurulan dekan Müjdat Yeşildal öldü mü yaşıyor mu?

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VURULAN DEKAN MÜJDAT YEŞİLDAL ÖLDÜ MÜ YAŞIYOR MU?

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında bir öğrenci, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı. İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yeşildal ile öğrenci, aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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