Selahattin Ekicioğlu kimdir? CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Kırşehir Belediye Başkan adayı ise Selahattin Ekicioğlu oldu. Selahattin Ekicioğlu kimdir? Selahattin Ekicioğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SELAHATTİN EKİCİOĞLU KİMDİR?

Selahattin Ekicioğlu, 3 Mart 1960'ta çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Kırşehir'de dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ekicioğlu, 1970'li yıllarda babası ile birlikte kooperatif oluşumuyla inşaat sektörüne girmiş ve ticari faaliyetlerini aile şirketi olarak sürdürmüştür. Ekicioğlu, 1983'te şirketin bünyesine ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işlerini de eklemiştir. 1990'lı yılların ilk dönemlerinde otomotiv sektöründe de çalışmalara başlayan Ekicioğlu, bu çerçevede tarım makineleri satışı ve malzemeleri üzerine bayilikler yapmıştır. Ekicioğlu Tarım ismiyle İzmir bölgesinde tarım ilacı ve tohum distribütörlüğü işini yürütmüş olan CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu, 1993'ten itibaren ulusal, uluslararası zirai ilaç ve tohum markasının Ege Bölgesi'nde dağıtımını üstlenmiştir. Ekicioğlu Tarım Şirketi, kendi adına da birçok patentli zirai ilaç üretiminde bulunmuştur. 2009 senesinde Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na seçilen Ekicioğlu, bukurumda 4 yıl boyunca başkan yardımcılığı yapmıştır. Çeşitli denetimlerden başarı ile çıkan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, denklik sürecini de tamalamış ve 5 yıldızlı oda statüsüne kavuşmuştur. Selahattin Ekicioğlu 6 Aralık 2018 Perşembe günü CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.Ekicioğlu, 31 Mart 2019 tarihinde ise; Mahalli İdareler seçiminde Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.