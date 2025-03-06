Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt

"Savaş ilanı" gibi sözlere Putin'den sert yanıt
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
AK Partili Metiner'den 'Demirtaş tahliye bekliyor mu?' sorusuna yanıt

Cezaevinde görüştü, canlı yayında açıkladı!
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?

Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası kritik bir gelişme daha yaşandı. Eski AK Partili Milletvekili Mehmet Metiner, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmenin ardından "Selahattin Demirtaş tahliye bekliyor mu?" sorusuna "Silah bırakma sürecinin, kişisel taleplerin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Demirtaş'ta böyle düşünüyor" diyerek yanıt verdi. Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE OLACAK MI?

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası kritik bir gelişme daha yaşandı. Eski AK Partili Milletvekili Mehmet Metiner, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

'DEMİRTAŞ TAHLİYE BEKLİYOR MU?' SORUSUNA YANIT

Görüşmenin ardından Ekol TV yayınına katılan Metiner, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Süreç ile birlikte Demirtaş'ın tahliye bekleyip beklemediği yönündeki soruya yanıt veren Metiner,"Ben bunun telaffuzunun dahi yanlış buluyorum. Silahların bırakılması sürecinin her türlü kişisel talebin üstünde tutulması gerektiğini varsayıyorum. Bunu dillendirmenin zararlı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Metiner ayrıca "Demirtaş'ta zararlı olduğuna inanıyor. Kendisiyle ilgili bu tür beklentilerin dile getirilmesini son derece zararlı gördüğünü varsayıyorum. Konuşmalarımızdan çıkardığımız şey bu. Bizimki kişisel bir görüşmeydi. Ama Demirtaş'ın böyle bir beklentisi ve talebi yok. Kendisiyle ilgili bu tür beklentilerin dile getirilmesini, sanki süreçle birlikte içeriden olan herkesin salıverileceğine dair bir algının sürece zarar vereceğini söyledi" diye konuştu.

ÖZEL İZİNLE EŞİNİN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEYE GİTMİŞTİ

Öcalan'ın çağrısının ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul'daki bir hastanede cerrahi bir operasyon geçiren eşi Başak Demirtaş'a özel izinle refakat etmiş, Demirtaş'ın hastanede uzun bir aradan sonra ilk kez fotoğraf vermişti.

BAHÇELİ DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Selahattin Demirtaş'ı telefonla aramış, ikilinin telefondaki görüşmesi beş dakika sürmüştü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi
img

Çin'den ABD-Rusya yakınlaşmasına 'Ukrayna' müdahalesi
img

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sokak düğünleri yasaklandı

Bir şehrimizde sokak düğünleri yasaklandı
VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

VAR koltuğunda oturduğu maçta skandal karar
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.