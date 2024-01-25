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Selahattin Baki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selahattin Baki'nin hayatı ve biyografisi nedir?

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında iş adamı Selahattin Baki geliyor. Peki, Selahattin Baki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selahattin Baki'nin hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk iş adamı Selahattin Baki'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Selahattin Baki kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Selahattin Baki'nin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELAHATTİN BAKİ KİMDİR?

Selahattin Baki Türk iş adamıdır. 17 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya gelen Selahattin Baki eğitimini Mt.Ida College'da tamamlamıştır.

Selahattin Baki doğum tarihi : 17 Mayıs 1975

Selahattin Baki kaç yaşında : 46 yaşında

Selahattin Baki nereli : İstanbul doğumlu

Selahattin Baki mesleği ne : İş Adamı

SELAHATTİN BAKİ KARİYERİ

Selahattin Baki, Suudi Prens, İşadamı ve Milyarder Abdullah bin Musa'ed bin Abdulaziz Al Saud'un danışmanıdır. Mayıs 2001'den Mayıs 2005'e kadar Baki, uluslararası bir deniz taşımacılığı şirketi olan 'Antoine Makzume' için Satış ve Pazarlamada çalıştı. Mart 2007'de Prens Abdullah'a danışman oldu ve Mart 2009'da Baki, 'Suudi Çevre Projeleri Şirketi' için Nanoteknoloji Satış ve Pazarlama rolünü üstlendi. Eylül 2013'te Prens Abdullah'ın Sheffield United'ın %50 hissesini satın almasının ardından Baki, Blades Leisure Ltd'nin yönetim kuruluna katıldı; Baki kısa süre sonra Sheffield United'ın Suudi kulübü Al-Hilal FC ve Türk kulübü Fenerbahçe ile iş ilişkileri kurma planlarını açıkladı. 2014 yazında Baki, Sheffield United'ın 125. Yıldönümünü kutlamak için Fenerbahçe ile bir hayır amaçlı dostluk maçı düzenlenmesine yardım etti ve maçtan elde edilen para Türkiye'deki Soma maden faciasının kurbanlarına yardım edecek. 10 Kasım 2014'te Sheffield United, Baki'nin "küresel bağlantıları kullanmak, denizaşırı futbol yetenek fırsatlarını belirlemeye yardımcı olmak ve Kulüp yönetiminin dikkatine uluslararası sponsorluklar getirmek" göreviyle kulübün Uluslararası Futbol Koordinatörü olarak atandığını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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