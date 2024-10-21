Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. bölüm canlı yayın izleme linki

Selahaddin Eyyubi. bölümü canlı izle! Selahaddin Eyyubi, ilk bölümü 1 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan tarih türündeki Türk televizyon dizisidir. Selahaddin Eyyubi dizisi canlı izle! TRT1 Selahaddin Eyyubi . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Selahaddin Eyyubi dizisi nereden izlenir? Selahaddin Eyyubi yeni bölümde neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arslanşah'ın oyunları yüzünden beylerle karşı karşıya gelen Sultan Nureddin, savaşın eşiğine gelmiştir. Selahaddin ve Gazileri, Karategin'i bulmuş fakat Maral'ın tuzakları yüzünden büyük bir tehlike ile karşı karşıya gelmiştir. Müslüman kanı dökmek istemeyen Sultan Nureddin'in tek yolu Selahaddin'in Karategin'i bulup getirmesidir. Selahaddinler büyük bir tehlikenin ortasındayken onu kurtaran Ömer Mella olur ve bu sayede de Karategin'i Maral'ın elinden kurtarırlar. Karategin'i Arslanşah'ın vurdurduğunu öne sürerek savaşı durdurmaya çalışan Sultan Nureddin'e karşı çıkan Arslanşah, Karategin'in sağ salim dönmesiyle köşeye sıkışır. Beyler, Arslanşah'a öfkeliyken Bernard'ın kurduğu plan devreye girer ve Bernard'ın bıraktı Temur gelerek Karategin'i vurmadığını söyleyerek inkar eder. Her iki taraf arasında sıkışan Beyler ne Arslanşah'ın ne de Sultan Nureddin'in yanında birlik olmayı kabul etmez. Beylerin dağılması Zengilerin kuvvetini azaltırken Bernard'a ise Gazze için harekete geçme fırsatı doğurur. Bu durum Sultan Nureddin'in ve Selahaddin'i huzursuz ederken Selahaddin ne yapıp edip Beyleri kalmaları için ikna edecek ve hep birlikte Kudüs için harekete geçecektir. Selahaddin, Gazze'ye yönelen Bernard'ı nasıl alt edecektir? Dağılan Müslümanlar yeniden birlik hâline getirilebilecek midir? Kendi hırsları uğruna suikast tertip etmekten ve dahi Türklerin amansız düşmanı haçlılarla bile ittifak etmekten çekinmeyen Arslanşah'ın gerçek yüzü nasıl aşikâr olacaktır? Selahaddin ve Nureddin, Kudüs'e yürüyecekken nasıl bir kuvvetle karşı karşıya kalacaktır?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİM?

Dizide, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın aralarında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Selahaddin Eyyubi'yi canlandırmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Güneş, "Eyyubi benim için merhamet ve adalet demek. Hem bir alim hem de büyük bir komutan. Bütün o geçmişinden ziyade büyük bir savaşçıya dönüşmesi beni çok etkiledi. Bunu adalet, akıl ve merhamet yoluyla yapması gerçekten hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

Bütün Müslüman aleminin bu diziyi beklediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Umarım projemiz hakkıyla böyle gerçekten o insanlara umut ışığı olabilir. Dünyaya bir duyarlılık kazandırmak, bir umut olarak Filistin'deki insanların seslerinin çıkmasında katkımız olmasını dileriz." diye konuştu.

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Dilin Döğer de böylesine büyük bir projede yer aldığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getirerek, "Filmde cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandırıyorum. Onun duygusal yanları elbette var ama büyüdüğü dünyadan dolayı yükümlülüklerini yerine getirmek ve dik durmak zorunda. Ben de onun bu duruşunu çok seviyorum. Her şeyiyle beni çok büyüledi, ismi de öyle 'Gök' anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Selahaddin Eyyubi dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.