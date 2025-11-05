Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "The Night Manager", ikinci sezonundan paylaşılan ilk fotoğrafla gündem yarattı. Dizinin yeni sezonundan servis edilen karede başroller Tom Hiddleston, Camila Morrone ve Diego Calva'nın yer aldığı sahne, sosyal medyada kısa sürede büyük tartışma konusu oldu.

"REYTİNG UĞRUNA ABARTIYA KAÇMAYIN"

BBC ve Amazon Prime Video ortak yapımı diziden yayınlanan karede, üç karakterin yer aldığı yakın ve iddialı sahne dikkat çekti. Paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce yorum yapılırken, izleyiciler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar sahneyi "fazla cesur" buldu. Bir izleyici, "Casusluk dizisiydi, aşk üçgenine dönmüş," derken bir diğeri "John le Carré görse tepki gösterirdi" yorumunu yaptı. Öte yandan bazı kullanıcılar sahneyi savundu: "Klas bir yapımdı, umarım reyting uğruna abartıya kaçmazlar,"" ve "Tom Hiddleston'ın oyunculuğu her zamanki gibi kusursuz" yorumları dikkat çekti.

10 MİLYONU AŞKIN KİTLEYE ULAŞIYOR

Sekiz yıl önce final bölümüyle yalnızca İngiltere'de 10 milyondan fazla izleyiciye ulaşan dizinin yeni sezonu için merakla beklenen ilk kareler yayınlandı. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan yapım, yeni bölümlerinde eski MI6 ajanı Jonathan Pine'ın yeniden tehlikeli bir uluslararası komplonun içine sürüklenmesini konu alıyor. Kolombiya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Georgi Banks-Davies, senaryosunda ise David Farr yer alıyor.

YENİ SEZONUN KONUSU

Jonathan Pine (Tom Hiddleston) geçmişini geride bıraktığını düşünmektedir. Artık Alex Goodwin adıyla Londra'da sessiz bir MI6 gözetleme biriminde çalışan düşük rütbeli bir memurdur. Hayatı sakin ve sıradandır. Ancak bir gece, geçmişinden bir paralı askeri tesadüfen fark etmesiyle her şey değişir. Bu olay, onu Kolombiyalı iş insanı Teddy Dos Santos (Diego Calva) ile tehlikeli bir çatışmaya sürükler. Bu zorlu görevde Pine, Teddy'nin silah kaçakçılığı operasyonuna sızmasına yardım eden iş kadını Roxana Bolaños (Camila Morrone) ile tanışır. Ancak Kolombiya'ya vardığında, kendisini silah ticareti ve bir gerilla ordusunun eğitimiyle ilgili ölümcül bir komplonun ortasında bulur. Sadakatlerin sarsıldığı bu süreçte Pine, bir ülkeyi istikrarsızlaştırmak üzere kurulan büyük bir komployu ortaya çıkarmak için zamana karşı yarışır. Her köşede ihanetin kol gezdiği bu dünyada, kime güveneceğine ve çok geç olmadan ne kadar ileri gidebileceğine karar vermek zorundadır.