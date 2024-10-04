Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kimdir?

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ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

4 Ocak 1988'de Manisa'da doğdu.Eğitim hayatına Manisa'da başlayan Durbay, 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde ekonomi ve finans alanında doktorasına devam eden Durbay, özel bir şirkette yöneticilik yaptı. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Durbay, CHP Manisa Gençlik Kollarında görev aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.