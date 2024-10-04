Üye Girişi
Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kimdir?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kimdir?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Gülşah Durbay izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gülşah Durbay kaç yaşında, nereli? Gülşah Durbay hayatı ve biyografisi! Gülşah Durbay kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Gülşah Durbay hakkında araştırmalar yapılıyor. Gülşah Durbay kimdir? Gülşah Durbay kaç yaşında, nereli? Gülşah Durbay hayatı ve biyografisi!

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

4 Ocak 1988'de Manisa'da doğdu.Eğitim hayatına Manisa'da başlayan Durbay, 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde ekonomi ve finans alanında doktorasına devam eden Durbay, özel bir şirkette yöneticilik yaptı. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Durbay, CHP Manisa Gençlik Kollarında görev aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Gülşah Durbay Soğuk Haber Şehzadeler Politika Siyaset Kadın Yaşam

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne? Arka Sokaklar CANLI izle! 4 Ekim Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho gidiyor mu? Özgür Özel'lin yasak aşk yaşadığı iddia edilen belediye başkanı kim? Fatih Edirnekapı'da bir şahıs, kızın kafasını kesti ve intihar etti
title