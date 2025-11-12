Şehit Nuri Özcan kimdir? Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağındaki elim kazada, Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan şehit oldu. 53 yaşındaki Özcan'ın şehadet haberi, memleketi Karabük'teki ailesine ulaştı. Acı haberi alan ailenin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİT NURİ ÖZCAN KİMDİR?

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve beraberindeki askeri heyet tarafından ailesine bildirildi. Acı haberin ulaştırıldığı sırada, anne Şamiye Özcan ve baba Mehmet Özcan'ın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunduğu belirtildi.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI

Şirinevler Mahallesi Atlıhan Caddesi'nde bulunan baba ocağı, acı haberin ardından Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince hızlıca Türk bayraklarıyla donatıldı.

53 yaşında şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.