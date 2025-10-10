Şehit Hakkı Eryılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Jandarma Astsubay Hakkı Eryılmaz neden, nasıl şehit oldu?

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen korkunç kaza, hem görev aşkıyla yola çıkan jandarma ekibini hem de tüm ülkeyi derinden sarstı. Sivil jandarma aracıyla göreve giden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Jandarma Astsubay Hakkı Eryılmazneden, nasıl şehit oldu? Detaylar haberimizde..

ŞEHİT HAKKI ERYILMAZ KİMDİR?

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, 10 Ekim 2025 tarihinde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştur. Olay, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Vakıf Köprüsü'nde, sivil jandarma aracıyla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşmiştir. Kazada, Eryılmaz'ın yanı sıra meslektaşı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün de hayatını kaybetmiştir.

Şehit Astsubay Hakkı Eryılmaz'ın görev yaptığı birim ve doğum tarihiyle ilgili bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ancak, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu ve olayın görev esnasında meydana geldiği bilinmektedir.

HAKKI ERYILMAZ KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın yaşıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Eryılmaz'ın doğum tarihi ve yaşı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

HAKKI ERYILMAZ NERELİ?

Hakkı Eryılmaz'ın memleketiyle ilgili bilgiler de henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ailesinin ve yakınlarının, Eryılmaz'ın memleketiyle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşması durumunda, bu konuda daha fazla bilgi edinmek mümkün olacaktır.

JANDARMA ASTSUBAY HAKKI ERYILMAZ NEDEN, NASIL ŞEHİT OLDU?

10 Ekim 2025 sabahı, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sivil jandarma aracıyla otomobil kafa kafaya çarpışmıştır. Kaza sonucu, araçlarda bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz ve meslektaşı Tacettin Gün hayatını kaybetmiştir

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.