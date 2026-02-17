Haberler

Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı

Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğluna benzerliğiyle dikkat çeken küçük Eren ile buluştu. Ayşe Bülbül, oğluna tıpatıp benzeyen çocuğu görünce duygusal anlar yaşadı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğluna benzerliğiyle dikkat çeken küçük Eren ile bir araya geldi. Karşılaşmada Ayşe Bülbül'ün "Sen benim Eren'im misin?" sözleri yürekleri dağladı.

"AYNI BENİM EREN'İM"

Şehit Eren Bülbül'ün köyündeki evinin önünde gerçekleşen buluşmada, Ayşe Bülbül karşısında oğluna tıpatıp benzeyen küçük çocuğu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük Eren'e sarılan ve onu öpen acılı anne, "Eren abin buralara hep yarım kaldı, erişemedi oğlum. Sen benim Eren'im misin? Kıyafetlerin, yaşantın... Aynı benim evladımın saçları da böyle bu tarafa doğruydu" diyerek hasretini dile getirdi.

"HAYALLERİN YARIM KALMASIN"

Küçük Eren'e nasihatlerde bulunan Ayşe Bülbül, oğlunun toprağın altında olduğunu hatırlatarak duygusal bir konuşma yaptı: "Onun da senin gibi hayalleri vardı, büyüyecek, bir yerlere erişecekti. Ama Eren abinin hayalleri hep yarım kaldı oğlum. Senin hayallerin yarım kalmasın."

Anne Bülbül, küçük Eren'i oraya getirenlere ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
