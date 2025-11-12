Şehit Cüneyt Kandemir kimdir? Üsteğmenüneyt Kandemir kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Azerbaycan'daki görevini tamamlayan TSK'ya bağlı C-130 askeri kargo uçağı, Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınır hattında kaza yaparak düştü. Olayda, uçakta görevli çok sayıda askerimiz şehit oldu. Şehitler arasında yer alan Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir de kazada hayatını kaybedenler arasındaydı.

ŞEHİT HABERİ GÖLBAŞI'NA ULAŞTI

Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, memleketi Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Ballıkpınar Mahallesi'ne ulaştı. Acı haberin ardından mahallede derin bir hüzün hâkim oldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, mahalle halkı büyük bir üzüntü yaşadı. Kandemir'in ailesi, yakınları ve komşuları taziye için bir araya gelirken gözyaşlarına hâkim olamadı.

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Gölbaşı Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla şehit Kandemir için başsağlığı dileklerini iletti. Mesajında, "Ballıkpınar Mahallemizden, Gölbaşımızın kahraman evladı Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolundayken askeri uçağımızın düşmesi sonucu silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olmuştur. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Gölbaşı halkımıza sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.