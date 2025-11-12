Haberler

Şehit Cüneyt Kandemir kimdir? Üsteğmenüneyt Kandemir kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Şehit Cüneyt Kandemir kimdir? Üsteğmenüneyt Kandemir kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan sınırında meydana gelen kazada düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri nakliye uçağında görev yapan Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, ailesine ulaştırıldı.

Azerbaycan'daki görevini tamamlayan TSK'ya bağlı C-130 askeri kargo uçağı, Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınır hattında kaza yaparak düştü. Olayda, uçakta görevli çok sayıda askerimiz şehit oldu. Şehitler arasında yer alan Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir de kazada hayatını kaybedenler arasındaydı.

ŞEHİT HABERİ GÖLBAŞI'NA ULAŞTI

Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, memleketi Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Ballıkpınar Mahallesi'ne ulaştı. Acı haberin ardından mahallede derin bir hüzün hâkim oldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, mahalle halkı büyük bir üzüntü yaşadı. Kandemir'in ailesi, yakınları ve komşuları taziye için bir araya gelirken gözyaşlarına hâkim olamadı.

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Gölbaşı Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla şehit Kandemir için başsağlığı dileklerini iletti. Mesajında, "Ballıkpınar Mahallemizden, Gölbaşımızın kahraman evladı Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolundayken askeri uçağımızın düşmesi sonucu silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olmuştur. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Gölbaşı halkımıza sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu
Düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.