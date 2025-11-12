Haberler

Şehit Akın Karakuş kimdir? Astsubay Başçavuş Akın Karakuş kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Şehit Akın Karakuş kimdir? Astsubay Başçavuş Akın Karakuş kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?
Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırında henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. Yaşanan kazada hayatını kaybeden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un şehadet haberi memleketine ulaştı.

Merzifon'da görev yapan ve aslen Sakarya'lı olan Akın Karakuş'un, meydana gelen uçak kazasında şehit olduğu bildirildi. Ailesine acı haberin verilmesinin ardından, Karakuş'un yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Peki, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi?

ŞEHİT AKIN KARAKUŞ KİMDİR?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında meydana gelen kazada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı düştü. Bu elim olayda, Merzifon'da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş şehit oldu.

Şehidin anne ve babasının Gümüşhane'de bulundukları sırada acı haberi aldıkları öğrenildi. Aynı zamanda Sakarya'nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak'ta yaşayan yakınlarına da bilgi verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehidin ağabeyi ve eniştesi Amasya'nın Merzifon ilçesine doğru yola çıktı. Karakuş'un evi Türk bayraklarıyla donatılırken, sevenleri ve komşuları taziye için evine akın etti.

BAŞKAN ALEMDAR'DAN TAZİYE MESAJI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla şehit haberi üzerine taziyede bulundu. Alemdar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehidin var Sakarya. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. 'Biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz.' Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımızda Hava Uçak Astsubay Başçavuş Akın Karakuş şehit düşmüştür. Yüce milletimizin başı sağ olsun. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

