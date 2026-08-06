Serenay Sarıkaya aynı evin parasını iki kez ödedi

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bu kez yaptığı bir ödeme ile konuşuluyor.

Gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Sarıkaya, mart ayında teşekkür belgesi almıştı. Ünlü oyuncuya teşekkür belgesi İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç tarafından takdim edilmişti.

Sarıkaya'nın emlak vergisi ödemelerinde yaşanan bir karışıklık nedeniyle aynı ev için iki kez ödeme yaptığı öne sürüldü. Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre, ödemelerden birinin asistanı, diğerinin ise Sarıkaya tarafından yapıldığı belirtildi.

İddiaya göre yaklaşık 30 bin liralık fazla ödeme için belediye tarafından işlem başlatıldı ve tutarın Sarıkaya'ya geri ödendiği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com