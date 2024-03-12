Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli?
Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi için belediye başkan adayı olan Sefa İşlek merak ediliyor. İşlek'in yaşı ve doğum yeri gibi kişisel bilgiler araştırılıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayının Sefa İşlek olacağını duyurdu. Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli?
SEFA İŞLEK KİMDİR?
Sefa İşlek, Zafer Partisi'nin Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.