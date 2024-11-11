Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya)
Sefa Caner Sarıçam'ın kim olduğu ve neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Sefa Caner Sarıçam'ın kimliği ve gözaltına alınma sebebi hakkında ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sefa Caner Sarıçam!ın kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi. Kimliği belirlenenler arasında Sefa Caner Sarıçam'da yer alıyor. Peki, Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya)
SEFA CANER SARIÇAM KİMDİR?
Instagram'da 854 bin takipçiye ulaşan Sefa Caner Sarıçam, arabamanya hesabıyla ünlü olmuştur.
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