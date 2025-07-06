Şef Recep İncecik kimdir?

Şef Recep İncecik, Türk mutfak tarihinin ve özgün Osmanlı yemeklerinin modern dönemdeki en otantik temsilcisi olarak Dersaadet'in zengin mirasını günümüze uyarlamaktadır. Titiz bir araştırmacı, başarılı bir uygulayıcı ve yenilikçi bir mutfak emekçisidir. Türkiye'nin tarihsel lezzet mirasını kuyumcu titizliğiyle ve arkeolog özeniyle ortaya çıkartan Şef İncecik, günümüzün en ilham verici isimlerinden biri kabul edilmektedir.

Lezzet arayışı ve sunumu kadar kültürel mirasın yaşatılması, aktarılması ve tanıtılmasına da öncülük eden İncecik, takipçilerini ve lezzet avcılarını "gelenekten geleceğe uzanan bir tat yolculuğu" ile buluşturmaktadır. Türk gastronomisinin tarihsel süreçte unutulan tatlarına yeniden ruh veren ödüllü şef ile Zaferan Restoran'da tanışabileceksiniz.

Çocuk yaşlarda Adana'daki aile ortamında başlayan mutfak yolculuğu, profesyonel serüvenine ilham kaynağı oldu. Üniversitedeki iletişim eğitiminin hemen ardından hem yayıncılık hem de restoran işletmeciliği yapmaya başlayan Şef İncecik, daha sonraki yıllarda yemek araştırmacılığına yönelmiş ve tarihi lezzetleri kütüphane raflarında, arşiv belgelerinde ve müzelerdeki eserlerde bulmuştur. İstanbul'un kalbi Sultanahmet'te açtığı Sultan Köşesi isimli restoranında yemek tutkunlarını şaşırtıcı tatlar ve az bilinen yemeklerle tanıştırmıştır.

Recep İncecik'in çığır açan arayışları sonucunda titizlikle oluşturduğu menüde 17. yüzyıl Osmanlı Saray mutfağının şifa veren lezzetleri bulunmaktadır. 17. yüzyıla ait mutfak defterlerindeki 120'den fazla reçeteyi modern yorumla ihya eden usta şef, çalışmalarını ulusal ve uluslar arası seminerlerde, sempozyumlarda ve atölye çalışmalarında anlatmaktadır. Genç şeflerin yetişmesini eğitimci ve usta olarak desteklemekte, bu çerçevede Türkiye'de ve Dünya'da pek çok televizyon programına konuk olmaktadır.

SARAYDAN SOFRAYA ARAŞTIRMALAR

Şef İncecik'in Osmanlı mutfağına yaptığı katkılar, ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görmüş, 2024 yılında Ahilik Vakfı tarafından "Yılın Ahisi" olarak ödüllendirilmiştir. O sadece bir şef değil, aynı zamanda mesleğini ehliyet ve liyakatle yapan bir usta ve tarihi Türk yemeklerini geleceğe taşıyan bir elçidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "Türk Mutfağı Elçisi" unvanı, İncecik'in gastronomi mirasını yurt dışında temsil etmesinin hem ödülü hem de resmi görev belgesidir.2019 İstanbul Gastronomi Festivali'nde kazandığı Altın Kaşık Ödülü ise, yenilikçi yaklaşımlarla geleneksel lezzetleri buluşturma becerisinin sektördeki en üst düzey takdiridir.

Şef Recep İncecik, bilgi ve deneyimini gelecek nesillere aktarma gayesiyle gerek üniversiteler bünyesinde gerek akademilerde eğitimler vermektedir. Buralarda genç şeflere Osmanlı mutfağının inceliklerini öğretmektedir. Ayrıca Türk mutfağını uluslararası alanda temsil etme misyonuyla Japonya, Kore, Avusturya, Endonezya gibi ülkelerde gastronomi elçisi olarak görev yapmış, bu ülke medyalarında onlarca yayına konuk olmuş, televizyon programlarına katılmış, gazete ve dergilere röportaj vermiştir.

Geleneksel et pişirme yöntemi, zengin şerbet ve turşu çeşitleri, alt-üst böreği, şeyhül muşi, kahyeler usta şefin lezzete attığı imza kabul edilmektedir.

Şef Recep İncecik, imzasını taşıyan yemeklerini artık Ajwa Cappadocia bünyesinde bulunan Zeferan Restaurant'ta ikram ediyor. O sadece bir şef değil aynı zamanda kaybolma riski taşıyan bir kültürün ve büyüleyici yemek sanatının son güçlü temsilcisidir.