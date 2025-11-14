Haberler

Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi
Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın katıldığı canlı yayında, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babasıyla görüştüğünü söyledi. Peker'in talimatıyla Minguzzi davasında da ailenin avukatlığını üstlenen Barkın, "Peker de sanırım kendisi açıklayacak, o dosyaya dair desteğini başka bir anlam yükleyerek kamuoyuyla paylaşacak." dedi.

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın katıldığı canlı yayında, Rojin Kabaiş davasını üstlenebileceğinin sinyalini verdi.

SEDAT PEKER'İN AVUKATINDAN "ROJİN KABAİŞ" AÇIKLAMASI

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Barkın, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babasıyla görüştüğünü söyledi.

"PEKER, SANIRIM DESTEĞİNİ BAŞKA BİR ANLAM YÜKLEYEREK AÇIKLAYACAK"

Sözcü Tv canlı yayınında konuşan Avukat Ersan Barkın, Kabaiş davasını üstlenebileceğinin sinyalini verdi. Barkın şunları söyledi: "Bugün Rojin'in babasıyla görüştüm. Ben ve sayın Minguzzi ailesinin yanlarında olduğunu ifade ettim. Sayın Sedat Peker'de Rojin'in dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etmişti. Peker de sanırım kendisi açıklayacak, o dosyaya dair desteğini başka bir anlam yükleyerek kamuoyuyla paylaşacak."

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra kaybolmuştu. Kabaiş'ten haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Rojin'in cansız bedeni, 15 Ekim'de İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

