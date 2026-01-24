Haberler

Sedat Peker, "Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı Haber Videosunu İzle
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tefeciler tarafından tehdit edildiğini belirten genç, video çekerek Sedat Peker'den yardım talep etti. Sedat Peker, avukatları aracılığıyla tefecilere ulaşarak gencin mağduriyetini giderdi. Olay sonrası video çeken genç kız, Peker'e teşekkür etti.

  • Sedat Peker, tefeciler tarafından tehdit edildiğini belirten bir genç kızın yardım talebini avukatları aracılığıyla karşıladı.
  • Sedat Peker, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kanser hastası ve iki yetim çocuğu olan tarım işçisi Meryem Topal'a 2,5 milyon TL yardım yaptı.

Son dönemlerde yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Sedat Peker, bu kez tefecilerin eline düşen ve tehdit edildiğini belirten genç kız için yaptığıyla gündeme geldi.

YARDIM TALEBİ KARŞILIKSIZ KALMADI

Tefeciler tarafından tehdit edildiğini belirten genç, video çekerek Sedat Peker'den yardım talep etti. Sedat Peker, avukatları aracılığıyla tefecilere ulaşarak gencin mağduriyetini giderdi. Genç kız, yaşananların ardından bir video daha çekerek Peker'e teşekkür etti.

TARIM İŞÇİSİ İÇİN YAPTIĞI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki yetimim var onları da doyurmaya çalışıyorum. Kanser hastasıyım. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum" sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisi Meryem Topal'a 2,5 milyon TL'lik yardımda bulunmuştu.

"ÇOCUKLARIM DA ÇOK MUTLU OLDU"

Türkiye gündemine oturan tarım işçisi kadın da "Evim yoktu ev alırım içinde otururum diye çok sevindim. Çocuklarım da çok mutlu oldu" sözleriyle Peker'e teşekkür etmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Helal olsun ali yerlikaya nın yapamadığını yapıyor. Ahmet minguzzi ye de sahip çıktığı için teşekkür ediyorum

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

robinhood

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

Devlet nerede ?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı